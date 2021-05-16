نتيناهو: العملية الإسرائيلية في غزة مستمرة بكل قوة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده لا تنوي حاليا تعليق عمليتها العسكرية في قطاع غزة وأن هذه الحملة مستمرة "بكل قوة".

وشدد نتنياهو في كلمة ألقاها اليوم الأحد في أعقاب ترؤسه جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية وعقده اجتماعا مع قيادة الجيش، على أن "إعادة الهدوء والأمن" ستتطلب وقتا ما.

وتابع أن إسرائيل من خلال حملتها الجديدة تسعى إلى "إجبار المعتدي على دفع الثمن" وإلى "استعادة الردع".

يتبع..