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مراسلتنا: إصابة 4 جنود إسرائيليين بعملية دهس في حي الشيخ جراح بالقدس

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: إصابة 4 جنود إسرائيليين بعملية دهس في حي الشيخ جراح بالقدس
Reuters
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أفادت مراسلة RT بإصابة 4 جنود إسرائيليين جراء عملية دهس بحي الشيخ جراح في القدس، فيما تم إطلاق النار على السائق الذي نفذ العملية.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر اختراق سيارة إحدى حواجز الشرطة وتسببها بأضرار.

ويتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم السابع على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.

المصدر: RT

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