مراسلتنا: إصابة 4 جنود إسرائيليين بعملية دهس في حي الشيخ جراح بالقدس
Reuters
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أفادت مراسلة RT بإصابة 4 جنود إسرائيليين جراء عملية دهس بحي الشيخ جراح في القدس، فيما تم إطلاق النار على السائق الذي نفذ العملية.
وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر اختراق سيارة إحدى حواجز الشرطة وتسببها بأضرار.
דיווח ראשוני: ניסיון דריסה בשכונת שייח' ג'ראח בירושלים, המחבל נורה ונוטרל@SuleimanMas1@VeredPelmanpic.twitter.com/JEskw4D61e— כאן חדשות (@kann_news) May 16, 2021
ويتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم السابع على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.
المصدر: RT