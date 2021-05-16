وسائل إعلام إسرائيلية: الكابينت لم يبحث اليوم إمكانية وقف إطلاق النار على غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية لم يناقش خلال اجتماع عقده اليوم الأحد إمكانية تعليق العملية العسكرية الحالية في قطاع غزة.

ونقل عدد من المواقع الإخبارية العبرية عن "مصدر مسؤول" قوله إن الاجتماع لم يضم أي مناقشات بخصوص وقف إطلاق نار محتمل مع حركة "حماس" المسيطرة على قطاع غزة.

وحسب القناة الـ12 الإسرائيلية، وافق الكابينت على مواصلة الحملة العسكرية في غزة حسب الخطط العملياتية المطروحة من قبل الجيش.

وأفاد عدد من وسائل الإعلام العبرية قبل اجتماع اليوم بأن هناك مسؤولون في القيادة السياسية والعسكرية يدعون إلى التهدئة وبدء التوجه نحو هدنة حاليا، بعد تحقيق بعض الأهداف في الحملة العسكرية الجارية.

ونقل موقع "والا" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن هناك اتفاقات أولية بين تل أبيب و"حماس" مفادها أن مصر ستلعب دور الوسيط في الهدنة المحتملة.

ويأتي ذلك على خلفية الضغط المتزايد على إسرائيل من قبل واشنطن ووصول نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، هادي عمرو، إلى الدولة العبرية في مسعى لخفض التصعيد العسكري القائم حول قطاع غزة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية