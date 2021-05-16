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الجيش الإسرائيلي يستهدف بالخطأ سيارة مدنيين في غور الأردن

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يستهدف بالخطأ سيارة مدنيين في غور الأردن
Reuters Mohamad Torokman
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أفادت وسائل إعلام عبرية بأن عناصر للجيش الإسرائيلي أطلقوا عن طريق الخطأ الرصاص الحي على سيارة عائلة إسرائيلية في غور الأردن.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي "كان" اليوم الأحد أن الحادث أسفر عن إصابة أم بجروح خفيفة.

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد الحاد المتواصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

المصدر: كان

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