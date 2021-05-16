الجيش الإسرائيلي يستهدف بالخطأ سيارة مدنيين في غور الأردن

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن عناصر للجيش الإسرائيلي أطلقوا عن طريق الخطأ الرصاص الحي على سيارة عائلة إسرائيلية في غور الأردن.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي "كان" اليوم الأحد أن الحادث أسفر عن إصابة أم بجروح خفيفة.

פרסום ראשון: חיילים ירו בטעות באש חיה על רכב של משפחה ישראלית בבקעה, האם נפצעה קלhttps://t.co/3f65k0TGqX — כאן חדשות (@kann_news) May 16, 2021

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد الحاد المتواصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

المصدر: كان