البحرين: متمسكون بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية ويجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية

أعرب وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، عن تمسك المملكة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مشددا على ضرورة وقف التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية.

وأبدى الزياني، خلال اجتماع طارئ عقده افتراضيا اليوم الأحد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، دعم البحرين للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه يجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية.

وأكد الوزير أن البحرين تدعو إلى تضافر الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في "المنطقة الحساسة التي عانت على مدى عقود من انعدام الأمن والاستقرار".

وتابع: "نتطلع إلى العمل على مسار مواز للشروع في مباحثات سياسية للوصول إلى حل سياسي يحقق الأمن والسلام العادل والدائم في المنطقة، مبنيا على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية".

المصدر: RT + العربية