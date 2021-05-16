سقوط صاروخين على مستوطنة نتيفوت عقب إعلان "كتائب القسام" هجوما جديدا عليها

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن شنها هجوما صاروخيا جديدا على مستوطنة نتيفوت وقاعدة حتسور الجوية في جنوب إسرائيل، "ردا على استهداف العدو للمدنيين الآمنين".

وبالتزامن مع هذا الإعلان الذي ورد على قناة "كتائب القسام" في تطبيق "تليغرام" اليوم الأحد، أكدت الشرطة الإسرائيلية سقوط صاروخين على نتيفوت، دون ورود أنباء عن إصابات بشرية حتى الآن.

תיעוד: רגע פגיעת הרקטה בנתיבות@Itsik_zuarets (צילום: תחנת הדלק זגורי) pic.twitter.com/FPKKdsyqIv — כאן חדשות (@kann_news) May 16, 2021

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن أحد الصاروخين انفجر أمام محل تجاري في المستوطنة، مشيرة إلى إطلاق صفارات الإنذار في نتيفوت ومستوطنات وبلدات أخرى في غلاف غزة، بالإضافة إلى مدينتي عسقلان وأسدود بسبب إطلاق رشقات جديدة من الصواريخ من غزة.

المصدر: RT + تايمز أوف إسرائيل