غانتس يبحث مع مبعوث أمريكي أفق التهدئة حول غزة

يعقد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في هذه الأثناء اجتماعا مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، هادي عمرو، الذي وصل إسرائيل في مسعى لخفض التصعيد العسكري القائم حول قطاع غزة.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب إجراء الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالين هاتفيين مع نظيره الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن وصول هادي عمرو إلى إسرائيل جاء تعويضا عن استمرار فراغ منصبي سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل وفلسطين، على حد سواء.

وسبق أن أعلن مسؤولون إسرائيليون كبار، منهم غانتس، في الأيام الأخيرة أن الدولة العبرية لا تنوي تعليق عمليتها العسكرية في قطاع غزة حاليا وقررت رفض أي مبادرات بشأن وقف إطلاق النار.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل