المكسيك تسجل 225 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، السبت أنها سجلت 2695 إصابة و225 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية.

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الإصابات بكوفيد 19 في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 380690، والوفيات إلى 220384 حالة.

وترجح الحكومة المكسيكية أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير، حيث أشارت بيانات منفصلة نُشرت في الآونة الأخيرة إلى أن إجمالي الوفيات قد يكون أعلى بنسبة 60 بالمئة على الأقل من الأرقام المعلنة.

المصدر: "رويترز"