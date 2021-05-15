إطلاق نار على قوات إسرائيلية في بيت لحم

أطلق مسلحون مجهولون النار تجاه معسكر تابع للجيش الإسرائيلي في منطقة عش الغراب شرق مدينة بيت ساحور في محافظة بيت لحم، حسب وكالة "معا" الفلسطينية.

ونقلت الوكالة في صباح يوم الأحد عن شهود عيان قولهم إن أصوات إطلاق نار كثيف سمعت هذه الليلة في المنطقة، مضيفين أن إطلاق النار كان موجها نحو معسكر للجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وأشارت المصادر الفلسطينية إلى تحرك تعزيزات كبيرة تابعة للجيش الإسرائيلي تجاه المعسكر المذكور، وقامت تلك القوات بإجراء عمليات تفتيش في المنطقة، فضلا عن إطلاقها قنابل مضيئة.

المصدر: "معا"