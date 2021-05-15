الجيش الإسرائيلي يقصف برج "الأندلس" في غزة
Reuters SAL/
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أفاد مراسل RT بأن طائرات الاستطلاع التابعة للجيش الإسرائيلي قصفت، مساء السبت، برج "الأندلس" المجاور لبرج "هنادي"، الذي دمره الجيش الإسرائيلي في بداية العمليات العسكرية.
وقال شهود عيان إن البرج المكون من 10 طوابق تم استهدافه بأربعة صواريخ.
في المقابل، أعلن الناطق الرسمي باسم "كتائب القسام" الفلسطينية، أبو عبيدة، استهداف مدينة تل أبيب بوابل من الصواريخ، تزامنا مع "انتهاء مهلة رفع حظر التجوال بالمدينة".
المصدر: RT