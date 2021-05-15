حركة "حماس" تنشر رقم هاتف أفيخاي أدرعي والأخير يتلقى كمية كبيرة من الاتصالات والرسائل المزعجة

قالت الصحفية الإسرائيلية شمريت مائير إن حركة "حماس" الفلسطينية نشرت رقم هاتف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

وأضافت مائير أن أدرعي "يتلقى على هاتفه إزعاجات لا تتوقف يتخللها سباب وشتائم".

وأدرعي مقدم في الجيش الإسرائيلي، يشغل منصب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي.

ويشتهر أدرعي بانخراطه في العديد من المواجهات والتراشق الكلامي باللغة العربية مع متابعين وشخصيات من العالم العربي، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وكان آخرها مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي اعتبرت ما يحدث في غزة "جريمة ضد الإنسانية".

وكتب أدرعي على "تويتر": "صدقت هيفاء وهبي بقولها إن ما يحصل في غزة جريمة".

وأضاف أن "ما يحصل في غزة جريمة بحق الأبرياء الذين يستخدمون كدروع بشرية من قبل الإرهابيين وعلى رأسهم حماس".

المصدر: RT + وكالات