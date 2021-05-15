عباس يتلقى أول اتصال من بايدن ويطالبه بالتدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

تلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت أول اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منذ توليه المنصب، وسط استمرار التصعيد الحاد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية بأن الاتصال "جرى خلاله بحث آخر التطورات والأحداث الجارية"، حيث أطلع عباس بايدن على الاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القدس وغزة والضفة الغربية من "آلة الحرب الإسرائيلية التي تسببت في قتل المئات" من أبنائه وجرح الآلاف وتشريد آلاف العائلات من منازلهم التي تم تدميرها في غزة والضفة "وإرهاب المستوطنين المتطرفين في القدس والضفة، والاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، ومنعهم من الوصول إلى المسجد الاقصى وكنيسة القيامة ومحاولات سرقة" الأراضي الفلسطينية في الشيخ جراح.

وطالب عباس بايدن "بتدخل الإدارة الأمريكية لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية" على أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، وأبلغه بأنه "أجرى اتصالات واسعة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي... والوصول إلى التهدئة".

وأكد عباس، حسب الوكالة، أن "الأمن والاستقرار سيتحقق عندما ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد على "استعداد الجانب الفلسطيني للعمل مع اللجنة الرباعية الدولية من أجل تحقيق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، والعمل مع الإدارة الأميركية لتعزيز العلاقات الثنائية وإزالة أي معوقات تعترض طريقها".

ومن ناحية أخرى، أكد عباس على أن "الانتخابات سيتم إعادة تنظيمها بمجرد التزام إسرائيل بالاتفاقيات بشأن إجراءها في مدينة القدس".

بدوره، شدد بايدن، وفق "وفا"، "على ضرورة تحقيق التهدئة وخفض العنف في المنطقة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تبذل جهودا مع الأطراف المعنية من أجل تحقيق هذا الهدف".

وأكد بايدن "التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين، وأهمية إعطاء أمل للشعب الفلسطيني في تحقيق السلام".

وشدد الرئيس الأمريكي على معارضة إدارته "لأية إجراءات أحادية الجانب مثل الاستيطان، وأنها تعارض كذلك إجلاء الفلسطينيين من بيوتهم في الشيخ جراح والقدس الشرقية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في الحرم الشريف".

كما تعهد بمواصلة ‘دارته تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ووكالة "الأونروا".

وهذا الاتصال يعتبر الأول لبايدن مع عباس منذ تولي الرئيس الأمريكي الحالي منصبه في يناير 2021.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

ويوم الاثنين بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل 139 فلسطينيا حتى الآن، بينهم 39 طفلا، إضافة إلى نحو 1000 جريح، فيما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين.

المصدر: "رويترز" + وكالات