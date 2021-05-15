السعودية ومصر تؤكدان ضرورة "الوقف الفوري" لإطلاق النار في فلسطين

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره المصري سامح شكري، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين.

وحسب "واس"، أكد الجانبان "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، فيما جددا مطالبة السعودية ومصر للمجتمع الدولي بالتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتزامها بالمواثيق والقرارات الدولية".

سمو #وزير_الخارجية يبحث مع وزير الخارجية المصري تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.https://t.co/g3fQSkTlk5#واس_عامpic.twitter.com/eoUIrY1Arv — واس العام (@SPAregions) May 15, 2021

وأشار الجانبان إلى "أهمية العمل على استئناف جهود السلام بما يكفل جميع الحقوق الفلسطينية المشروعة، كما أنهما ناقشا سبل تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين".

المصدر: "واس"