"أسوشيتد برس": مصدومون ومذعورون بتدمير إسرائيل برج الجلاء وهذا تطور لا يصدق

أكد الرئيس والمدير التنفيذي لـ"أسوشيتد برس" الأمريكية، غاري برويت، أن الوكالة "مصدومة ومذعورة" من الهجوم الإسرائيلي على برج الجلاء في قطاع غزة الذي تضمن مكاتب لوسائل إعلام دولية.

إقرأ المزيد

وقال برويت، في بيان نشرته الوكالة بعد الهجوم، اليوم السبت: "نشعر بالصدمة والذعر إزاء أن الجيش الإسرائيلي استهدف ودمر المبنى الذي يضم مكتب أسوشيتد برس وغيرها من المؤسسات الإخبارية في غزة".

وتابع: "لقد عرفوا منذ فترة طويلة موقع مكتبنا، وعرفوا أن الصحفيين كانوا هناك. تلقينا تحذيرا بقصف المبنى. نسعى إلى الحصول على معلومات من الحكومة الإسرائيلية ونعمل مع وزارة الخارجية الأمريكية لمحاولة معرفة المزيد".

وشدد برويت على أن "هذا تطور مزعج بشكل لا يصدق"، مؤكدا: "لقد تجنبنا بصعوبة خسارة فادحة في الأرواح. كان هناك عشرات من صحفيي أسوشيتد برس والعاملين المستقلين داخل المبنى، ولحسن الحظ تمكنا من إجلائهم في الوقت المناسب. لن يعرف العالم الكثير عما يحدث في غزة بسبب ما حدث اليوم".

ودمرت القوات الإسرائيلية السبت بغارة جوية برج الجلاء في قطاع غزة، وهو مبنى شاهق الارتفاع مؤلف من 11 طابقا كان يضم مكاتب وسائل إعلام دولية ومحلية متعددة إضافة إلى شقق سكنية ومكاتب محامين.

المصدر: "أسوشيتد برس" + وكالات