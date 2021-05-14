هل فشلت القبة الحديدية الإسرائيلية؟

في أولى حلقات برنامجنا الجديد #واتس_نيو ناقش الإعلامي أشرف شهاب، الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري، مدى فاعلية نظام القبة الحديدية الإسرائيلية في مواجهة الصواريخ الفلسطينية، وما إذا كانت هذه المنظومة قد فشلت في الدفاع عن أمن الإسرائيليين بعد مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص.

في كل مرة تتصاعد فيها المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يتبادل الطرفان الضربات الصاروخية.

وفي تلك المرحلة يُعول الجيش الإسرائيلي بشدّة على منظومة "القبة الحديدية" للتصدي للمقذوفات القصيرة والمتوسطة المدى من الصواريخ والقذائف المدفعية..

هذه "القبة الحديدية" دشنتها "إسرائيل" في عام 2011، وباتت نقطة ارتكاز أساسية في استراتيجية الجيش الإسرائيلي لدفع خطر الصواريخ الفلسطينية، لكنها تواجه انتقادات عديدة، أبرزها؛ ضعف فاعليتها كلما تم إغراقها بالصواريخ.

وعقب مقتل تسعة إسرائيليين خلال الجولة الأخيرة من المواجهات، بات الجيش الإسرائيلي أمام سؤال ملحّ عما إذا كانت القبة الحديدية قد فشلت في حماية إسرائيل من صواريخ الفلسطينيين؟

حول هذا الموضوع قال اللواء فايز الدويري، الخبير العسكري والاستراتيجي من عمان، في لقاء مع الإعلامي أشرف شهاب ضمن برنامج #واتس_نيو على منصة RT Online: "بعض التقارير تشير إلى أن الوحدة الواحدة من منظومة القبة الحديدية تستطيع التعامل مع 6 إلى 7 أهداف في الوقت ذاته، وهذه النقطة استفادت منها فصائل المقاومة، بحيث أن الرشقات تتجاوز ذلك العدد بكثير.

فلنقل إنه لا يوجد نظام دفاع جوي، سواء كان أمريكيا أو روسيا، يمكن أن يعطي نسبة نجاح 100%، فلابد أن تكون هناك ثغرات ونقاط ضعف، وأهمها الخلل الفني، لذا يمكننا القول هي (المنظومة) لم تفشل ولكنها لم تنجح"

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