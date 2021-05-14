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مصر تسجل 1193 إصابة و59 وفاة جديدة بكورونا

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مصر تسجل 1193 إصابة و59 وفاة جديدة بكورونا
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
القاهرة.
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الخميس، عن تسجيلها 1193 إصابة و59 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في ارتفاع طفيف لكلا المؤشرين.

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وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1193، مقابل 1187 في بيانات الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 242120 حالة.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 59 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 58 الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 14150 حالة.

كما أفاد مجاهد بخروج 456 مريضا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 179261 شخصا.

المصدر: RT

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