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انقطاع الكهرباء عن عسقلان جراء الهجوم الصاروخي من غزة

أخبار العالم العربي

انقطاع الكهرباء عن عسقلان جراء الهجوم الصاروخي من غزة
Reuters AND/JAS/NIR
صواريخ غزة فوق مدينة عسقلان
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تسبب القصف الصاروخي الذي تبنته المقاومة الفلسطينية في غزة، ليلة الخميس، بانقطاع الكهرباء عن مناطق من مدينة عسقلان، بعد سقوط الصواريخ فيها.

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وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إن "أضرارا مباشرة لحقت بمبنى في عسقلان جراء سقوط الصواريخ، فيما انقطع التيار الكهربائي عن المدينة".

وكانت "كتائب القسام" أعلنت ليلة الخميس قصف عسقلان وأسدود وبئر السبع وسديروت بـ50 صاروخا، تزامنا مع شن القوات البرية والجوية الإسرائيلية غارات عنيفة على قطاع غزة.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلهم.

المصدر: RT

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