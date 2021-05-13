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الجيش الإسرائيلي يعلن مشاركة قواته البرية بالقصف على قطاع غزة

قصف إسرائيلي غير مسبوق على شمال قطاع غزة

أخبار العالم العربي

قصف إسرائيلي غير مسبوق على شمال قطاع غزة
Reuters SAL/
آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
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شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت منازل مواطنين بالقرب من مسجد القسام شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل RT بأنه "في أقل من خمس دقائق، تم استهداف محيط منطقة شمال قطاع غزة بأكثر من 50 صاروخ، ولا يزال الطيران الحربي يغير حتى اللحظة."

ودوت صافرات الإنذار في غلاف غزة تزامنا مع استمرار القصف الإسرائيلي.

من جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن " قوات جوية وبرية لجيش الدفاع تشن في هذه الساعة غارات في قطاع غزة."

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت، مساء الخميس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حملة القصف الإسرائيلية على القطاع إلى 109 قتلى.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلهم.

والاثنين بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات ومرافق حيوية، وتم اعتراض معظم الصواريخ لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين على الأقل.

المصدر: RT

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