قصف إسرائيلي غير مسبوق على شمال قطاع غزة

شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت منازل مواطنين بالقرب من مسجد القسام شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل RT بأنه "في أقل من خمس دقائق، تم استهداف محيط منطقة شمال قطاع غزة بأكثر من 50 صاروخ، ولا يزال الطيران الحربي يغير حتى اللحظة."

ودوت صافرات الإنذار في غلاف غزة تزامنا مع استمرار القصف الإسرائيلي.

من جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن " قوات جوية وبرية لجيش الدفاع تشن في هذه الساعة غارات في قطاع غزة."

#عاجل قوات جوية وبرية لجيش الدفاع تشن في هذه الساعة غارات في قطاع غزة. يتبع لاحقًا #حماس_تحت_القصفpic.twitter.com/kUBPEnUkNQ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 13, 2021

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت، مساء الخميس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حملة القصف الإسرائيلية على القطاع إلى 109 قتلى.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلهم.

والاثنين بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات ومرافق حيوية، وتم اعتراض معظم الصواريخ لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين على الأقل.

المصدر: RT