مواجهات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في الضفة الغربية.. وإصابات بالرصاص الحي

أفادت مراسلتنا بوقوع مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية والمتظاهرين الفلسطينيين في مختلف المناطق بالضفة الغربية، بما فيها طولكرم والخليل وبيت أمر وقلقيلية ورام الله.

وأضافت المراسلة أن القوات الإسرائيلية تستهدف الشبان الفلسطينيين بالرصاص الحي.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 9 إصابات بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، وإصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى مستشفى الخليل الحكومي.

كما أفادت الصحة بأن إصابتين بالرصاص الحي في الصدر، إحداهما خطيرة والثانية متوسطة وصلتا إلى المستشفى الأهلي في الخليل من بيت أمر، وتم إدخال الحالة الخطيرة لغرفة العمليات.

من جهته، أشار الهلال الأحمر إلى وقوع 16 إصابة خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية في مدينة الخليل، بينها إصابات بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وإصابة ناجمة عن الضرب.

المصدر: RT