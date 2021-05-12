الكرملين يجدد دعوة طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى ضبط النفس

دعا الكرملين طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى العمل على إيجاد حل بالاعتماد على القرارات الدولية ذات الصلة، معربا عن قلقه إزاء تصاعد العنف في المنطقة.

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وفي تصريحات صحفية قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء: "على الطرفين إيجاد القدرة على الشروع في حل المشكلة وذلك بالاستناد إلى القرارات القائمة لمجلس الأمن الدولي قبل كل شيء".

وتابع بيسكوف: "ندعو الطرفين إلى ضبط النفس. نحن قلقون إزاء تنامي عدد الضحايا في صفوف المدنيين وعمليات القصف العشوائية يروح ضحيتها مدنيون".

ومنذ الاثنين، تتبادل قوات الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضربات صاروخية، أسفرت حتى الآن عن سقوط عشرات الإسرائيليين بين قتيل وجريح، إضافة إلى إعلان الطرف الفلسطيني عن مقتل 43 من سكان القطاع، بينهم 13 طفلا، وإصابة 300 شخص بجروح.

المصدر: "تاس"