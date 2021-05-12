مصرع صاحب أكبر مشروع دواجن في العراق جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بمقتل صاحب أكبر مشروع دواجن في البلاد بشجار جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـRT، إن "المستثمر عماد الأسدي صاحب مشروع دواجن الديوانية، قتل بشجار مسلح في حي تونس جنوبي بغداد".

من جهتها نعت وزارة الزراعة العراقية الأسدي وقالت: "كان من القامات المهمة والبارزة في قطاع الدواجن كونه صاحب أكبر مشروع للدواجن في العراق".

وأضافت، أن "تأثيره كان واضحا في النهوض بهذا القطاع من خلال مشاريعه المتقدمة في هذا المجال".

المصدر: RT