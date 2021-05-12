بينيت لنتنياهو: لا تتوقف حتى تدفع "حماس" ثمنا باهظا

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق زعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأربعاء لرفض عروض الوساطة الدولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار مع حركة "حماس".

وشجع بينيت نتنياهو على اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد "حماس"، على الرغم من أن التصعيد المستمر قد يمنع زعيم "يمينا" من تشكيل حكومة، وقال: "يجب ألا تنهي الحكومة الجولة الحالية في قطاع غزة حتى تدفع حماس ثمنا باهظا".

كما دعا بينيت وزارة الأمن العام والشرطة إلى بذل المزيد من الجهود لحماية المواطنين في المدن المختلطة الذين "يعانون من التخريب والعنف".

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وقال بينيت: "تحول الليكود من حزب حاكم إلى حزب يفشل في إدارة البلاد ويقودنا بإهمال من خطأ فادح إلى كارثة"، لكنه أضاف: "يمينا ستقدم الدعم الكامل لأية خطوة لاستعادة الأمن بغض النظر عن السياسة. هذا وقت للوحدة والفوز".

وتوعد نتنياهو حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" أمس الثلاثاء "بدفع ثمن باهظ" لإطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب غير مستعدة لقبول وساطة مصر للتوصل إلى وقف إطلاق نار مع "حماس"

المصدر: "جيروزاليم بوست"