الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة "بحجم كبير" أطلقت من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أسقط صباح اليوم الأربعاء طائرة مسيرة دخلت الإجواء الإسرائيلية قادمة من قطاع غزة.

وقال الجيش إن الطائرة لم تكن صغيرة مثل الكوادكوبترات التي يستخدمها المدنيون، لكنها كانت مسيرة من حجم أكبر، مضيفا أنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت تحمل سلاحا.

وفي وقت سابق اليوم قالت إسرائيل إن أكثر من 1000 صاروخ أطلق من غزة باتجاه أراضيها منذ بداية التصعيد الأخير مساء الاثنين.

المصدر: The Times of Israel