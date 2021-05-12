الصحة في غزة تعلن عن سقوط 35 قتيلا بينهم 12 طفلا و233 جريحا بالقصف الإسرائيلي على القطاع
Reuters Ibraheem Abu Mustafa
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد القتلى جراء استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 35 ضحية بينهم 12 طفلا، مشيرة إلى إصابة 233 شخصا بجروح مختلفة.
وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية بمقتل 3 أشخاص جراء استهدافهم من قبل الطائرات الإسرائيلية.
وقالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" إنها "تعاملت منذ بدء العدوان على القطاع مع 124 حالة منها، 110 إصابات جراء القصف، وإصابة بالرصاص الحي، وأخرى بقنابل الغاز المسيل للدموع، واثنا عشر شهيدا".
المصدر: RT