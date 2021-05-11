الطيران الحربي الإسرائيلي يدمر برج الجوهرة في غزة بشكل كامل (فيديو)

نفذ سلاح الجو الإسرائيلي فجر يوم الأربعاء قصفا على غزة استهدف خلاله برج الجوهرة في القطاع ودمره بشكل كامل.

وأفاد مراسل RT بأن البرج في غالبيته مشغول من مؤسسات إعلامية.

وذكر أن من أبرز الوسائل الإعلامية التي تعمل في برج الجوهرة المدمر، الوكالة الوطنية للإعلام، صحيفة فلسطين، قناة العربي، قناة الاتجاه العراقية، قناة النجباء، قناة السورية، قناة الكوفية، قناة المملكة، وكالة apa المحلية، وكالة سبق 24، منتدى الإعلاميين، والمركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي والتنمية السياسية.

وكانت الطائرات الإسرائيلية قد استهدفت مساء الثلاثاء برج الجوهرة وسط مدينة غزة بصاروخي استطلاع.

ويعتبر هذا البرج هو الثاني الذي تستهدفه القوات الإسرائيلية بعد أن دمرت برج هنادي غرب مدينة غزة وسوته بالأرض، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

المصدر: RT