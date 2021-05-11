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إسرائيل.. مواجهات في حيفا وإحراق مطعم في عكا (فيديو)

أخبار العالم العربي

إسرائيل.. مواجهات في حيفا وإحراق مطعم في عكا (فيديو)
Reuters
إسرائيل.. مواجهات في حيفا وإحراق مطعم في عكا
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خرج الفلسطينيون يوم الثلاثاء بمدينة حيفا في مظاهرات نصرة للمسجد الأقصى، حيث اندلعت مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية التي عمدت إلى استخدام خراطيم المياه لتفريق المحتجين.

وشهدت مدينة عكا موجة من المواجهات بين سكان فلسطينيين ويهود، على خلفية التوترات الأخيرة في القدس، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأحرق المحتجون في المدينة مطعما وفندقا فيما أصيب شخص جراء استنشاق الدخان.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن أعمال الشغب تخللتها إصابات خطيرة جراء إضرام النار في فندق "أفندي" في عكا، مشيرة إلى أنه تم إجلاء نزلاء الفندق خوفا على حياتهم.

وأشارت إلى أن الأعمال التجارية المملوكة لليهود تضررت في منطقة البلدة القديمة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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