إسرائيل.. مواجهات في حيفا وإحراق مطعم في عكا (فيديو)

خرج الفلسطينيون يوم الثلاثاء بمدينة حيفا في مظاهرات نصرة للمسجد الأقصى، حيث اندلعت مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية التي عمدت إلى استخدام خراطيم المياه لتفريق المحتجين.

אחרי פאוזה ארוכה לטובת הדרמה במרכז, סיכום חיפה - הידרדר מהר מאוד לירי אבנים וזיקוקים, חלקים גדולים בעיר התחתית בוערים pic.twitter.com/PqkAxObQg4 — עמרי מניב omri maniv (@omrimaniv) May 11, 2021

وشهدت مدينة عكا موجة من المواجهات بين سكان فلسطينيين ويهود، على خلفية التوترات الأخيرة في القدس، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأحرق المحتجون في المدينة مطعما وفندقا فيما أصيب شخص جراء استنشاق الدخان.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن أعمال الشغب تخللتها إصابات خطيرة جراء إضرام النار في فندق "أفندي" في عكا، مشيرة إلى أنه تم إجلاء نزلاء الفندق خوفا على حياتهم.

وأشارت إلى أن الأعمال التجارية المملوكة لليهود تضررت في منطقة البلدة القديمة.

עכו: מסעדת אורי בורי בנמל עכו הוצתה ונעשה בה פוגרום בידי פורעים ערבים. pic.twitter.com/cD2Mnlhk3A — רועי ברזילי roi barzilay (@roibar82) May 11, 2021

התפרעויות אלימות בערים מעורבות: פצוע קשה מכוויות בהצתת מלון אפנדי בעכו. אורחים פונו מחשש לחייהם. גם עסקים בבעלות יהודית באזור העיר העתיקה נפגעו@CBeyar

(צילום: משטרת ישראל) pic.twitter.com/VcvCKUjrwj — כאן חדשות (@kann_news) May 11, 2021

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية