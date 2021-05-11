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اجتماع عاجل وهام للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لفتح

أخبار العالم العربي

اجتماع عاجل وهام للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لفتح
Reuters
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قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الرئيس محمود عباس، دعا لاجتماع هام وعاجل للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح.

وحسب أبو ردينة فإن الاجتماع سيعقد الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

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ويأتي ذلك فيما ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 28 قتيلا منهم 10 أطفال، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 103، وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ 130 غارة على القطاع.

المصدر: "وفا"

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