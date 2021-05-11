المخابرات الفلسطينية تعلن اغتيال إسرائيل أحد ضباطها في نابلس بدم بارد

أعلن جهاز المخابرات الفلسطينية أن "الجيش الإسرائيلي والمستوطنين أقدموا على اغتيال أحد ضباط الجهاز وأصابوا آخر بجروح حرجة بدم بارد، على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس".

وقتل الضابط في جهاز المخابرات العامة أحمد عبد الفتاح ضراغمة وأصيب زميله بجروح حرجة، جراء إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة على حاجز زعترة، النار باتجاه المركبة التي كانا يستقلانها.

وفي وقت لاحق، سلمت القوات الإسرائيلية جثمان ضراغمة، حيث جرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس.

المصدر: "وفا"