 
مباشر

مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لبحث المواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

أخبار العالم العربي

مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لبحث المواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية
Reuters CARLO ALLEGRI
مجلس الأمن الدولي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qdjv

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن دبلوماسيين بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مغلقة الأربعاء، لبحث المواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وفشل المجلس خلال جلسة عقدها لبحث المواجهات في القدس في 10 مايو بإصدار إعلان مشترك، حيث اعتبرت الولايات المتحدة أنه من "غير المناسب توجيه رسالة عامة في هذه المرحلة".

إقرأ المزيد
بسبب رفض أمريكي.. مجلس الأمن يفشل في إصدار بيان حول القدس
بسبب رفض أمريكي.. مجلس الأمن يفشل في إصدار بيان حول القدس

وطالبت تونس وإيرلندا والصين وإستونيا وفرنسا والنرويج والنيجر وسانت فنسنت وجزر غرينادين وفيتنام، بعقد جلسة خاصة لمناقشة التوتر الحاصل في القدس الشرقية.

المصدر: "رويترز" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا