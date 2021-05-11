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السيسي يكشف تفاصيل مشروع الـ100 مركب

مال وأعمال

السيسي يكشف تفاصيل مشروع الـ100 مركب
Reuters
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دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القطاع الخاص للمشاركة في مشروع بناء 100 مركب صيد بهيئة قناة السويس.

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وقال الرئيس المصري: "القطاع مدعو للمشاركة في مثل هذه المشروعات، وإحنا خلصنا مشوار كبير جدا ومستعدين تبقوا موجودين في شركة لإدارة هذا الأمر بشكل أو بآخر للتعاون مع الجهات المعنية".

وأضاف السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات التابعة لهيئة قناة السويس: "بنحاول نحسن ونطور طرق الصيد بتاعتنا، وقطعنا شوط كبير، ممكن تقول إن المركب دي غالية، لكن بالمقارنة مع مثيلتها المصنعة في دول أجنبية، لأ .. أرخص بكتير".

وتابع الرئيس المصري: "لما بنعمل حاجة بتحقق المواصفات المطلوبة مش بنعملها على أد الإيد".

المصدر: الوطن

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