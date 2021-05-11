رئيس وزراء إثيوبيا يعلن التزامه بمسار التفاوض الذي يقوده الاتحاد الإفريقي حول سد النهضة

غرد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد عبر حسابه الرسمي على "تويتر" حول التطورات الأخيرة المتعلقة بمفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان.

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وأكد أحمد أن بلاده ملتزمة بالعملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي من أجل اتفاقية في مفاوضات سد النهضة، وذلك بالتزامن مع زيارة رئيس الاتحاد الإفريقي لإثيوبيا في إطار التوصل لحل للأزمة.

وكتب أبي أحمد تغريدة قال فيها: "يسعدني أن أرحب بالرئيس فيليكس تشيسكيدي إلى إثيوبيا. إنني أقدر بشدة الدور الإيجابي الذي يلعبه في تحقيق نتائج إيجابية في مفاوضات سد النهضة. لا تزال إثيوبيا ملتزمة بالعملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي من أجل اتفاقية يعمل من أجل الجميع".

وكان أبي أحمد أعلن في تغريدة سابقة عن موعد الملء الثاني لسد النهضة، في شهري يوليو وأغسطس؟

وترفض إثيوبيا تلبية طلبات دولتي المصب مصر والسودان بشأن ملء السد، كما رفضت الاجتماع الثلاثي الذي دعا إليه رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، الشهر الماضي، بين مصر والسودان وأثيوبيا.

وتتهم الدولتان العربيان أبي أحمد بأنه يعمل على كسب الوقت والمهادنة إلى أن يتم الملء الثاني للسد، ويصبح ملء سد النهضة أمرا واقعا دون النظر للأضرار التي تقع على مصر والسودان.

المصدر: RT