قناصل دول أوروبية يزورون حي الشيخ جراح ويلتقون الأهالي المهددين بالطرد

أفادت مراسلتنا في القدس، الثلاثاء، بأن عددا من قناصل لدول أوروبية زاروا حي الشيخ جراح في القدس للتعرف على وضع أسر فلسطينية مهددة بالطرد.

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وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن الوضع فيما يتعلق بإخلاء العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح ومناطق أخرى من القدس الشرقية يثير القلق الشديد، مشيرا إلى أن هذه الأعمال غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي ولا تؤدي إلا إلى تأجيج التوتر على الأرض.

ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات إلى التحرك بشكل عاجل لتهدئة التوتر الحالي في القدس، وتجنب أعمال التحريض حول المسجد الأقصى واحترام الوضع الراهن.

كما دعا القادة السياسيين والدينيين والمجتمعيين من جميع الأطراف للتحلي بضبط النفس والمسؤولية وبذل كل جهد لتهدئة هذا الوضع المضطرب.







المصدر: RT

داليا النمري- القدس