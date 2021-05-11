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الجيش الإسرائيلي يعلن استهدافه 130 موقعا في غزة وإصابة 6 مدنيين بقصف على عسقلان

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الجيش الإسرائيلي يعلن استهدافه 130 موقعا في غزة وإصابة 6 مدنيين بقصف على عسقلان
Reuters Suhaib Salem
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أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، أنه شن خلال ساعات الليلة الماضية سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "تويتر" أن بين المواقع المستهدفة مبنى الاستخبارات العسكرية التابع لحركة "حماس"، ونفقين هجوميين محاذيين للسياج الأمني.

وأشار إلى مقتل 15 ناشطا في "حماس" جراء الغارات.

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كما أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، عن إصابة 6 إسرائيليين (بينهم أربعة أفراد من نفس العائلة) إثر القصف الصاروخي على مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل.

وحسبما ذكر الإعلام الإسرائيلي، فقد أصيب الأب (40 عاما) بإصابة متوسطة الخطورة في الرأس والأم (39 عاما) فى حالة متوسطة وطفلان، تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاما، في حالة خفيفة، ورجل يبلغ من العمر 63 عاما وامرأة تبلغ من العمر 82 عاما في حالة عادية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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