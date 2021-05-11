الفصائل في غزة: عهد الاستفراد بالأقصى قد انتهى

أعلنت "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية" أن "المقاومة وحدت صفوفها للدفاع عن القدس والأقصى ضد طغيان الاحتلال"، مؤكدة أن "عهد الاستفراد بالأقصى قد انتهى بلا رجعة".

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وقالت "الغرفة المشتركة" في بيان، إنه "نصرة للمدينة المقدسة وردا على جرائم الاحتلال بحق أهلها، تمكنت فصائل المقاومة الفلسطينية وضمن معركة "سيف القدس" من توجيه ضربات للاحتلال، افتتحتها بضربة صاروخية للقدس المحتلة واستهداف مركبة صهيونية شمال القطاع، تلاها قصف صاروخي مكثف استهدف محيط تل أبيب ومواقع العدو في المدن المحتلة ومغتصبات ما يسمى غلاف غزة"، بحسب البيان.

وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيانها، أن "الأوان آن للعدو ليدفع فاتورة الحساب، بعدما تمادى في عدوانه على مقدساتنا وأبناء شعبنا".

وشددت الفصائل المقاومة على أنها "لن تتخلى عن أبناء الشعب الفلسطيني مهما كانت التبعات"، مؤكدة أن "سلاحها هو سلاح لكل الشعب الفلسطيني أينما كان".

وقالت الفصائل في بيانها، "ليعلم العدو الجبان بأن عهد الاستفراد بالقدس والأقصى قد ولى إلى غير رجعة"، مطمئنا "أبناء الشعب الفلسطيني عموما وفي القدس خصوصا، بأن المقاومة التي راهنتم عليها لن تخذلكم وستبقى درعكم وسيفكم".

المصدر: معا