محمد بن زايد يؤكد أهمية وقف أي ممارسات تنتهك حرمة الأقصى

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي عن قلقه إزاء أحداث العنف التي تشهدها القدس الشرقية، مؤكدا إدانته لجميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم الإنسانية.

وشدد الشيخ بن زايد على "أهمية إنهاء الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان في المدينة المقدسة ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجدالأقصى المبارك".

#محمد_بن_زايد يؤكد إدانته جميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية وأهمية إنهاء الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان في المدينة المقدسة ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة #المسجد_الأقصى المبارك.#وامhttps://t.co/lDy03uMzGPpic.twitter.com/L5auiRcLV5 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 10, 2021

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تصريحات ولي عهد أبو ظبي جاءت أمس الاثنين خلال استقباله رئيس مجلس وزراء الأردني بشر الخصاونة، الذي نقل له رسالة شفوية من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وكانت الإمارات في وقت سابق قد دعت إسرائيل إلى خفض التصعيد في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.

المصدر: وكالة أنياء الإمارات