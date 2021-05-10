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مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة: لم نرصد الطفرة الهندية لكورونا في البلاد

أخبار العالم العربي

مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة: لم نرصد الطفرة الهندية لكورونا في البلاد
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
العاصمة المصرية القاهرة
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أكد محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة أنه لم يتم رصد الطفرة الهندية لفيروس كورونا في مصر، لافتا إلى أنها ظهرت في 20 دولة منها دول إفريقية ودول في الشرق الأوسط.

وفي تصريح لقناة "الحدث اليوم" المصرية، قال تاج الدين إن "الحالات التي تم رصدها في المطارات المصرية حاملة للسلالة المتحورة تم التعامل معها بكل حسم، وعادت من حيث أتت"، مثمنا كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتأمين المنافذ المصرية.

وأشار إلى أنه "لم تسجل حالات مصابة بالطفرة الهندية لفيروس كورونا في مصر".

المصدر: "صدى البلد"

 

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