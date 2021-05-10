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ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 20 قتيلا

أخبار العالم العربي

ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 20 قتيلا
Reuters
وصول 9 جثامين من بينها 3 لأطفال وعدد من الإصابات إلى مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة
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أفاد مراسل RT يوم الاثنين بأن 20 فلسطينيا بينهم أطفال لقوا مصرعهم في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، بالإضافة إلى عدد من الإصابات التي وصلت إلى مستشفى بيت حانون شمال القطاع.

وقالت مصادر محلية إن 4 أطفال قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت بأن طائرة استطلاع بدون طيار أطلقت صاروخا على الأقل صوب مجموعة من المواطنين في شارع المصريين في البلدة، ما أدى إلى استشهاد 20 مواطنا بينهم أطفال، وإصابة آخرين.

وأضافت أن سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان ونقلت الجرحى إلى المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية

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