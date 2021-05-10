من هم المرشحون لانتخابات الرئاسة في سوريا (السيرة الذاتية)؟

تضمن الإعلان النهائي الذي أقرته المحكمة الدستورية العليا في سوريا ثلاثة من المرشحين إلى منصب الرئيس فمن هم؟

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إعلان المحكمة النهائي الذي قضى برفض طلبات التظلم الستة من المعترضين على رفض طلباتهم، وبالتالي تثبيت الأسماء التي أقرتها المحكمة في إعلانها الأولي السابق، بشكل نهائي.

وفيما يلي موجز للمرشحين الثلاثة حسب وكالة "سانا":

عبد الله سلوم عبد الله

تولد عام 1956 محافظة حلب. يحمل إجازة في الحقوق.

ينتمي إلى حزب الوحدويين الاشتراكيين (أحد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية)، وهو عضو اللجنة المركزية للحزب الوحدويين الاشتراكيين منذ عام 1993.

شغل في حزبه مواقع:

عضو قيادة فرع دمشق، وأمين فرع ريف دمشق عام 2001.

عضو المكتب السياسي عام 2002.

شغل مواقع أخرى منها:

عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية من عام 1985 وحتى 2005.

مثّل سوريا في عدد من المؤتمرات العربية والدولية أثناء وجوده في الاتحاد الوطني لطلبة سورية وفي مجلس الشعب.

عضو مجلس الشعب للدورين التشريعيين: الثامن (عام 2003-2007)، والأول (عام 2012-2016).

وزير دولة لشؤون مجلس الشعب 2016-2020.

متزوج وله ابنتان وثلاثة أبناء.

بشار حافظ الأسد

تولد دمشق 11 أيلول عام 1965، درس في معهد "الشهيد باسل الأسد" (اللاييك سابقاً) بدمشق وتابع دراسته الثانوية في مدرسة (الأخوة) لينال الشهادة الثانوية عام 1982.

انتسب إلى حزب البعث العربي الاشتراكي عام 1979.

درس الطب البشري في جامعة دمشق وتخرج منها عام 1988.

تطوع في الجيش والقوات المسلحة وهو في السنة الثالثة من دراسته الجامعية.

بعد حصوله على شهادة الطب البشري تخصص في طب العيون وتدرب في مشفى تشرين العسكري.

بين عامي 1992 و1994 تابع اختصاصه وبحوثه العلمية في المشفى المركزي التخصصي (ويسترن آي هوسبيتال) في المملكة المتحدة.

بعد عودته من بريطانيا تدرج في السلك العسكري واتبع العديد من الدورات العسكرية بدأها في كلية المدرعات.

ترأس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية من عام 1996 إلى عام 2000، أطلق خلالها البرنامج الوطني للمعلوماتية.

انتخب رئيساً للجمهورية العربية السورية في تموز 2000.

أعيد انتخابه في أيار 2007.

انتخب عام 2014 رئيساً للبلاد في انتخابات تعددية بعد تبني دستور جديد عام 2012.

متزوج ولديه ولدان وبنت.

محمود أحمد مرعي

تولد ريف دمشق تلفيتا 1957، إجازة بالحقوق من جامعة دمشق عام 1993.

محام مسجل في نقابة المحامين عام 1993.

من مؤسسي (المنظمة العربية لحقوق الإنسان) في سوريا ورئيس مجلس إدارتها من عام 2010.

من مؤسسي (هيئة التنسيق الوطنية) وعضو مكتب تنفيذي ورئيس مكتب الشباب في الهيئة لمدة عامين، استقال من الهيئة عام 2012.

شغل موقع عضو مكتب سياسي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سوريا.

أسس تيار (سوريون من أجل الديمقراطية) عام 2012.

نائب رئيس الفيدرالية السورية منذ عام 2012 وحتى الآن.

أمين عام هيئة العمل الوطني الديمقراطي في سوريا من عام 2014.

حضر لقاء موسكو1 وموسكو2 للحوار بين الحكومة السورية والمعارضة.

شارك بوفد معارضة الداخل في لقاءات جنيف وحضر عدة جولات للحوا في جنيف.

أمين عام (الجبهة الديمقراطية السورية المعارضة) منذ عام 2018 التي تتألف من 6 قوى سياسية (أحزاب مرخصة وغير مرخصة وشخصيات مستقلة).

متزوج ولديه خمسة أولاد.

المصدر: سانا