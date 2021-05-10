مراسلنا: المدفعية الإسرائيلية تستهدف مواقع في قطاع غزة

أفاد مراسلنا في غزة بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت عددا من نقاط الرصد الميداني والمراصد في مناطق متعددة من القطاع.

وذكر مراسلنا أن الجيش الإسرائيلي استهدف نقطة للضبط الميداني تقع شرقي بيت حانون شمالي القطاع، وكذلك مرصدا شرقي محافظة رفح جنوبي غزة ونقطة للضبط الميداني في بيت لاهيا شمالي غزة، وأن سكان القطاع سمعوا دوي انفجار.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الأحد أن "صفارات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة".

وأضافت، أنه "سمع دوي انفجارات في الأجواء ناتجة عن اعتراض القبة الحديدية لصواريخ أطلقت من القطاع باتجاه المستوطنات المحيطة".

المصدر: RT