الولايات المتحدة تعرب لإسرائيل عن قلقها إزاء الأحداث في القدس

أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أعرب لنظيره الإسرائيلي مئير بن شبات عن "قلقه العميق إزاء المواجهات العنيفة" في القدس.

وورد في بيان عن البيت الأبيض أن "سوليفان أجرى اتصالا هاتفيا مع بن شبات، عبر خلاله عن قلقه حول ما يجري في القدس من مواجهات وكذلك عمليات التهجير القسري لسكان حي الشيخ جراح من منازلهم".

وأضاف: "أكد الطرفان على ضرورة الدعوة إلى التهدئة بين جميع الأطراف المعنية، والعمل على وقف التصعيد، منوهين إلى ضرورة وقف عمليات إطلاق الصواريخ والبالونات من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية".

وأوضح البيان أن "سوليفان أكد لنظيره الإسرائيلي على أن الولايات المتحدة تشدد على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلي مساء السبت في منطقة باب العامود في مدينة القدس، مما أدى إلى إصابة 80 فلسطينيا.

وفرقت قوات الأمن الإسرائيلي بالقوة عشرات المتظاهرين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح مستخدمة خراطيم المياه والرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

المصدر: RT