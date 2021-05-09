قطر ترفع قيود كورونا تدريجيا اعتبارا من الـ28 من مايو

قررت قطر اليوم الأحد رفع قيود كورونا تدريجيا على أربع مراحل، على أن تبدأ المرحلة الأولى في الـ28 من مايو، والمرحلة الرابعة في الـ30 من يوليو.

وحسب وزارة الصحة القطرية ستكون مدة كل مرحلة من المراحل الأربع ثلاثة أسابيع على الأقل، مع تقييم مستمر للمؤشرات على مستوى البلاد لتقرير الانتقال من مرحلة إلى أخرى.

وسوف تسمح المرحلة الأولى بتجمع خمسة أشخاص كحد أقصى حاصلين على تطعيمات كورونا في مكان مغلق، مع إعادة فتح المساجد لصلاة الجماعة اليومية مع بعض القيود.

وزارة الصحة العامة تعلن خلال مؤتمر صحفي عقدته الليلة مع وزارة التجارة والصناعة، أن المرحلة الأولى من خطة الرفع التدريجي للقيود ستبدأ في 28 مايو الجاري ويمكن تقديمها إلى 23 من الشهر ذاته إذا تم الالتزام بالاشتراطات الصحية وخاصة خلال فترة عيد الفطر المبارك. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 9, 2021

المصدر: وكالة الأنباء القطرية