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قطر ترفع قيود كورونا تدريجيا اعتبارا من الـ28 من مايو

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قطر ترفع قيود كورونا تدريجيا اعتبارا من الـ28 من مايو
Reuters
قطر- أرشيف
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قررت قطر اليوم الأحد رفع قيود كورونا تدريجيا على أربع مراحل، على أن تبدأ المرحلة الأولى في الـ28 من مايو، والمرحلة الرابعة في الـ30 من يوليو.

وحسب وزارة الصحة القطرية ستكون مدة كل مرحلة من المراحل الأربع ثلاثة أسابيع على الأقل، مع تقييم مستمر للمؤشرات على مستوى البلاد لتقرير الانتقال من مرحلة إلى أخرى.

وسوف تسمح المرحلة الأولى بتجمع خمسة أشخاص كحد أقصى حاصلين على تطعيمات كورونا في مكان مغلق، مع إعادة فتح المساجد لصلاة الجماعة اليومية مع بعض القيود.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية

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