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إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية واعتراض إحداهما

أخبار العالم العربي

إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية واعتراض إحداهما
Reuters AMIR COHEN
القبة الحديدية الإسرائيلية
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه تم اعتراض إحدى القذيفتين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر "تويتر": "أطلق مخربون من قطاع غزة قبل قليل قذيفتين صاروخيتين نحوإسرائيل حيث اعترضت القبة الحديدية أحدهما".

وأرفق التغريدة بمقطع فيديو متداول يظهر اعتراض القبة الحديدية الإسرائيلية إحدى القذيفتين.

وكانت مراسلة RT أفادت بسماع دوي صفارات الإنذار في عسقلان ومنطقة "غلاف غزة".

المصدر: RT

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