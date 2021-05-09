إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية واعتراض إحداهما

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه تم اعتراض إحدى القذيفتين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر "تويتر": "أطلق مخربون من قطاع غزة قبل قليل قذيفتين صاروخيتين نحوإسرائيل حيث اعترضت القبة الحديدية أحدهما".

وأرفق التغريدة بمقطع فيديو متداول يظهر اعتراض القبة الحديدية الإسرائيلية إحدى القذيفتين.

#عاجل اطلق مخربون من قطاع غزة قبل قليل قذيفتيْن صاروخيتيْن نحو #إسرائيل حيث اعترضت #القبة_الحديدية احدهما. كالعادة الإرهابيون يلطخون شهر رمضان بالارهاب. #اتقوا_الله_في_رمضان (فيديو متداول) pic.twitter.com/pFdMvP6J7W — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 9, 2021

وكانت مراسلة RT أفادت بسماع دوي صفارات الإنذار في عسقلان ومنطقة "غلاف غزة".

المصدر: RT