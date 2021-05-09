العراق يدعو إلى اجتماع طارئ للبرلمان العربي بشأن أحداث القدس

دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، البرلمان العربي لعقد اجتماع طارئ بشأن أحداث القدس، للخروج بموقف مشترك وقرارات حاسمة إزاء "الاعتداءات الصهيونية السافرة".

وجاء في رسالة وجهها الحلبوسي إلى رئيس الاتحاد البرلماني العربي، صقر غباش، أن "وتيرة الاعتداءات الآثمة لقوات الاحتلال الإسرائيلي باستيلائها على دور وأملاك المواطنين العرب تصاعدت، في مسعى منها لتهويد القدس وتغيير هويتها العربية، وكذلك التجاوز على المصلين ومنعهم من أداء عباداتهم في مكان وزمان مقدسين عظيمين".

وأضاف، أن "غضب العرب والمسلمين وشرفاء العالم يتزايد في كل لحظة، مستنكرين هذه الممارسات العنصرية والاستيطانية الظالمة".

وتابع الحلبوسي: "من موقعنا الرسمي کممثلين عن الإرادة الوطنية للشعب العراقي، فإننا ندين ونستنكر الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدين دعم العراق للأشقاء في فلسطين وصمودهم البطولي، ومجددين موقفنا الثابت والدائم تجاه القضية الفلسطينية بما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأشار رئيس مجلس النواب العراقي، إلى أن "استمرار تجاوزات الكيان الصهيوني المحتل وضربه لكل قرارات الشرعية الدولية وانتهاکه الصارخ لمبادئ حقوق الإنسان يدعونا إلى تحمل مسؤولياتنا كبرلمانات عربية تمثل أماني وتطلعات أمتنا، باتخاذ موقف ينسجم مع حجم التضامن مع قضيتنا الأساسية".

ووصفت وزارة الخارجية العراقية، أمس السبت، الأحداث التي شهدتها مدينة القدس الليلة الماضية، بـ"العدائية"، وأكدت تضامن العراق مع الشعب الفلسطيني.

وأصيب 205 فلسطينيين على الأقل، إثر مواجهات اندلعت مساء الجمعة الماضية مع القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وفي حي الشيخ جراح وباب العامود في القدس.

المصدر: RT