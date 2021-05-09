ثالث قافلة للتحالف الدولي خلال أسبوع تصل سوريا من كردستان العراق

أفاد مراسل RT في سوريا بأن ثالث قافلة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خلال أسبوع وصلت شمال شرق البلاد قادمة من إقليم كردستان العراق.

وحصل مراسلنا على لقطات تظهر القافلة وهي محملة بمعدات لوجيستية وعربات عسكرية وصهاريج وقود وحاويات مغلقة، مؤكدا أنها وصلت سوريا عبر معبر الوليد الحدودي لتتجه إلى القواعد التابعة للتحالف و"قوات سوريا الديمقراطية" المتحالفة معه في محافظتي دير الزور والحسكة.

المصدر: RT