مراسلنا: مقتل عنصرين من "سرايا السلام" بهجوم لـ"داعش" شمالي العراق

أفاد مراسلنا في العراق اليوم السبت، بمقتل عنصرين من قوات "سرايا السلام" التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بهجوم لتنظيم "داعش" شمالي البلاد.

ونقل مراسلنا عن مصدر أمني قوله إن "عنصرين في السرايا قتلا خلال هجوم للتنظيم استهدف نقطة تفتيش يرابطان فيها بمنطقة الضلوعية بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف، أن "الهجوم أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة ثالث".

وكثف تنظيم "داعش" هجماته خلال الأيام الأخيرة في المناطق "المحررة" التي كانت تخضع له شمالي وغربي العراق.

المصدر: RT