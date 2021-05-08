وسائل إعلام: حزب الله بحالة استنفار هي الأولى من نوعها منذ حرب 2006 تزامنا مع مناورة إسرائيلية ضخمة

أفادت قناة "الجديد" اللبنانية بأن "حزب الله" وضع عناصره بحالة استنفار وجهوزية تامة على طول الحدود الجنوبية، تزامنا مع مناورة إسرائيلية ضخمة تحاكي حربا معه.

وأكدت مصادر رفيعة للقناة أن "الحزب وضع قواته منذ أيام في حالة جهوزية تامة على طول الحدود من رأس الناقورة وحتى مزارع شبعا المحتلة".

وأوضحت أن "كل وحدات الحزب تم وضعها في حالة الاستنفار سواء على الحدود أو في العمق اللبناني".

وأضافت أن "هذه الجهوزية هي الأولى من نوعها منذ حرب تموز 2006 وهي بحجم المناورة الإسرائيلية".

المصدر: "الجديد"