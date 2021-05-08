بالصور.. عاهل الأردن وولي عهده يحييان "ليلة القدر" في عمّان

أحيا ملك الأردن عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله مساء اليوم ليلة القدر بمسجد الهاشمية في عمّان.

ونشر الديوان الملكي الأردني صورا تظهر الملك عبدالله وولي عهده يؤدون الصلاة في مسجد الهاشمية.

RT

RT

ويسعى المسلمون في كافة دول العالم لإحياء ليلة القدر 2021، في المساجد والاعتكاف طيلة العشر الأواخر، بعدما تحدث علماء أنها، ليلة القدر، تأتي في الليالي الفرادى في العشر الأواخر من شهر رمضان مستدلين على ذلك من القرآن والسنة.

المصدر: RT