الحوثي: تصريحات الأمريكيين عن سلام في اليمن "بيع للوهم"

قال القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، محمد على الحوثي، السبت، إن التصريحات الأمريكية بشأن خطة للسلام في اليمن هي "بيع للوهم".

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وكتب الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى في "أنصار الله"عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "تصريحات الأمريكان عن سلام في اليمن بلا خطط ولا خطوات واقعية وعملية عبارة عن بيع للوهم وحصاد للفشل، وهكذا هي النتائج معروفة للجميع".

تصريحات الامريكان عن سلام في اليمن بلا خطط ولا خطوات واقعية و عملية

هو عبارة عن

بيع للوهم و حصاد للفشل

وهكذا هي النتائج معروفة للجميع #اقتحام_الاقصى_ارهاب — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 8, 2021

وكانت الخارجية الأمريكية اتهمت في بيان الحوثيين، بإضاعة فرصة كبيرة لإظهار الالتزام بالسلام برفضها لقاء المبعوث الأممي مارتن غريفيث في مسقط، والتسبب في زيادة الوضع الإنساني في اليمن سوءا بمواصلة هجومها على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

المصدر: RT