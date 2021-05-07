"حماس" تحذر نتنياهو: لا تلعب بالنار فهذه معركة لا يمكن أن تنتصر فيها

حذر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من "اللعب بالنار"، على خلفية أحداث المسجد الأقصى.

وقال في كلمة عبر فضائية الأقصى التابعة للحركة: "يا نتنياهو لا تلعب بالنار، هذه معركة لا يمكن أن تنتصر بها أنت ولا جيشك ولا شرطتك ولا كل كيانك".

وأضاف: "الذي يجري انتفاضة يجب أن تتواصل ولن تتوقف".

وتابع: "سندافع عن القدس والأقصى مهما كانت التضحيات، والمعركة التي يفتحها العدو في القدس معركة لا يمكن أن ينتصر فيها".

ولفت إلى أن "الذي يجري في القدس من تضحية ودفاع هو عن وعي وعن إدراك وليس هبة عاطفية سوف تنتهي".

وأضاف: "القدس ورغم كل ما يجري من همجية وإرهاب إسرائيلي مزّقت صفقة القرن بأقدام المرابطين في الأقصى.. هذا العدو يرتكب حماقات وهو لا يعرف نتائج ومآلات ما الذي يقوم به داخل القدس وداخل المسجد الأقصى المبارك".

ودعا هنية الدول المطبعة مع إسرائيل إلى "أن تنهي هذه الاتفاقيات وأن تغلق السفارات التي فتحت داخل أرض فلسطين".





المصدر: RT