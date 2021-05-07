واشنطن تعرب عن "قلقها العميق" لما تشهده القدس وتدعو للتهدئة

أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" إزاء تصاعد التوتر في القدس، ودعت إلى "تجنب إجلاء" العائلات الفلسطينية من الشيخ جراح في المدينة.

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ودعت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر إلى التهدئة، بعد توتر واشتباكات مستمرة منذ أكثر من عشرة أيام بعدما حاول مستوطنون إبعاد عائلات فلسطينية عن المدينة.

وقالت بورتر للصحافيين إن بلادها تشعر "بقلق عميق إزاء تصاعد التوتر في القدس، بشأن عمليات الإخلاء المحتملة للعائلات الفلسطينية" وأشارت إلى أن "كثيرا منهم، بالطبع، يعيشون في منازلهم منذ أجيال".

وأضافت أنه و"مع الدخول في فترة حساسة، سيكون ضروريا التشجيع على تهدئة التوتر وتجنب مواجهة عنيفة".

وقالت إن بلادها أكدت مرارا على ضرورة "تجنب إجراءات أحادية من شأنها أن تفاقم التوتر أو تبعدنا أكثر عن السلام، وهذا يشمل عمليات الإجلاء والأنشطة المتعلقة بالاستيطان".

وكانت محكمة إسرائيلية أصدرت قرارات بإخلاء عائلات فلسطينية منازلها في الشيخ جراح وهو ما رفضته تلك العائلات وتطور إلى مواجهات استخدمت فيها القوات الإسرائيلية الرصاص المطاطي وقنابل الصوت، ما أسفر عن عدد من الإصابات.

المصدر: وكالات